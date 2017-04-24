YIL-Mek'ten Hat ve Tezhip Sanatı Sergisi

Kadınlara ve gençlere verdiği kurslar ile ekonomiye ve istihdama katkıda bulunan Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), mezunlarına eserlerini sergileme fırsatı sağlamaya devam ediyor. Kent Meydanı AVM'de ki sanat galerisinde açılan sergide, kursiyerlerin aldıkları eğitim sonucu hazırladıkları hat ve tezhip çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye ve Yıldırım Belediyesi'ne kendilerine sunulan bu fırsattan dolayı teşekkür eden kursiyerler, eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. YIL-MEK'te 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde işaret dilinden cam üflemeye, piyanodan, takı tasarım, hat, kazaz, bağlama, Osmanlıca, iğne oyasına kadar 80 farklı branşta 12 bin 670 kursiyer eğitim görüyor. 44 farklı noktada ücretsiz olarak verilen kurslardan herkes faydalanarak meslek sahibi olabiliyor.

