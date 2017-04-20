Yıl-Mek Kadınları Meslek Sahibi Yapıyor

Yıldırım Belediyesi bünyesindeki YIL-MEK, kadınlara meslek eğitimi vermeye devam ediyor.



Yıldırımlı kadınları meslek sahibi yaparak üretime dahil etmek için 42 kurs merkezi ve 80 branşta meslek edindirme kursları düzenleyen YIL-MEK bünyesinde Güllük, Namazgah, Mollarap, Bağlaraltı, Yiğitler, Samanlı, Zümrütevler, Ertuğrulgazi, Akçağlayan ve Ulus Mahalleleri ile Molla Yegan Kültür Merkezi'ndeki YIL-MEK sınıflarında verilen ev mefruşatı kursuna katılan kadınların el emeği göz nuru eserleri göz kamaştırıyor. Kursiyerlerin en fazla ilgi gösterdiği branşlardan birisi olan ev mefruşatı kursunda kadınlar kendi ayaklarının üzerinde durarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.



Günümüz ev dekorasyon modasını da yakından takip ederek üretim yapan kadınların tasarım yeteneklerini geliştirdikleri kursta ev mefruşatı ve dekorasyon ile ilgili bilgiler, makine bilgisi, dikiş teknikleri ve süsleme teknikleriyle, pike takımları, bohça takımları, banyo-klozet takımları, mutfak önlüğü takımları dikimi anlatılıyor. - BURSA