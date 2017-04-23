Yıl 1950...kktc'de Çocukların 23 Nisan Coşkusu

KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde 1950 yılında bir dağ köyü olan Lefkara'da 23 Nisan günü çekilen fotoğraf çocukların Türk bayrağına sevgisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığının samimi bir gösterdisini ortaya koyuyor. Fotoğrafın KKTC'de yaşayan Hakan Arsal'ın annesi Sıdıka Arsal'ın kardeşleri ve yeğenlerinin yer aldığı öğrenildi.



- Ankara