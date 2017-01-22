Yıkım' Protestosu - Kudüs

İsrail'in kuzeyinde toplanan ve aralarında 1948 Filistin İslami Hareketi Başkanı Raid Salah'ın da bulunduğu binlerce Arap, İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkım politikasını yürüyüşle protesto etti.



Ara beldesinde düzenlenen yürüyüşe, Raid Salah'ın yanı sıra İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Bereke, İsrail Meclisi Knesset'ten milletvekilleri Eymen Avde, Basil Gattas, Mesud Ganayim, Cemal Zehalika, Usame es-Sadi, Ayide Tuma ve Abdulhakim Hac Yahya da katıldı.



Göstericiler, Filistin bayrakları ile üzerinde "Evlerin yıkılması ve Arapların öldürülmesi insanlık karşıtı suçtur" yazılı dövizler taşıdı.



Ortak Arap Listesi Başkanı Avde, yaptığı açıklamada, yürüyüş sayesinde topraklarında onurlu bir şekilde yaşama hakkına sahip çıktıklarını gösterdiklerini söyledi.



"Bugün buraya, bize yönelik uygulanan soğukkanlı infazlara ve ırkçılık politikasına, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne'ye karşı çıkmak, İsrail askerleri tarafından öldürülen Yakup Ebu'l Kayan'a olan vefa borcumuzu ödemek için geldik." diyen Avde, haklarını alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.



İsrail güçlerinin, çarşamba günü Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yıkım amacıyla yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail vatandaşı bir Arap ile bir İsrail polisi ölmüştü. İsrail, beldedeki ev ve barakaları yıkmıştı.



İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2 milyonu, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı Filistinlilerden oluşuyor. Tel Aviv yönetimi, söz konusu Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlıyor.



Uluslararası, Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre de İsrail hükümetleri, ülkede yaşayan Arap azınlığa karşı ayrımcı politikalar izliyor.