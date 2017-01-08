Yıkım Çalışması Yapılan Bina Çöktü Operatör Enkaz Altında Kaldı

Malatya'da 5 katlı bir binanın yıkım çalışmaları esnasında çöken binanın altında kalan kepçe operatörü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın aniden çökmesi sonucu yıkım çalışmasını yapan kepçe operatörü Yakup Aladağ enkaz yığının altında kaldı.



Çevredekilerin durumu 112 sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirmesiyle bölgeye hemen arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda çöken bina enkazı altında kalan operatör Yakup Aladağ çıkarıldı. Yaralı kepçe operatörü, 112 sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken ekipler göçük altında kalan kepçeyi de vinç yardımıyla enkazın altında çıkarttı.



Polis, kepçe operatörü dışında yaralının bulunmadığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MALATYA