Yıkılan kolon cadde üzerine düştü

Sivas'ta yıkımına devam edilen Vakıflar İşhanı'nda yıkılan kolon cadde üzerine düştü



SİVAS - Sivas'ta çürük olduğu için yıkılması karar verilen 5 katlı Vakıflar İşhanı'nda yıkım çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı alanda iş makinesinin müdahalesiyle cadde üzerine düşen kolon panik yarattı. Caddenin trafiğe kapalı olması olası bir faciayı önledi.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Vakıflar İşhanı'nın çürük olması nedeniyle yıkımına karar verildi. 5 katlı olan hanın yıkımı için çalışmalar başladı. Tarihi Taşhan'ın yanında bulunan iş hanının yıkımına bugünde devam edildi. Önceki gün yıkım sırasında tehlikeli anlar yaşanması nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Caddenin giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekilerek yayaların geçişine izin verilmedi. Bölüm bölüm bina yıkımı gerçekleştirilirken vatandaşlar yıkımı meraklı gözlerle takip etti.

Yıkım sırasında iş makinesinin müdahalesiyle yıkılan kolonlardan biri Tarihi Taşhan'a çarptı, bir kolon ise kentin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerien düştü. Bu sırada caddenin trafiğe kapalı olması olası bir faciayı önledi. Düşen parçalar işçiler tarafından balyozla kırılarak cadde üzerinden temizlendi.

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ana caddenin üzerinde bulunan bir binanın yıkımı kolay olmadığını söyledi.