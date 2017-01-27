Yıkılan Evin Duvarları Sanatla Güzelleşti

Eskişehir’de yıkılan bir evin ardından kalan duvarlar, sokak sanatçıları tarafından süslendi.

Yıkılan Evin Duvarları Sanatla Güzelleşti

Eskişehir'de yıkılan bir evin ardından kalan duvarlar, sokak sanatçıları tarafından süslendi.

Kemal Zeytinoğlu caddesi üzerinde bulunan evin kötü görünümü üzerine sokak sanatçıları adeta sanatlarını konuşturdu. Yıkılan evden geriye kalan duvarlar, artık farklı görsellerle vatandaşların ilgisini çekiyor. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Vatan
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