Eskişehir'de yıkılan bir evin ardından kalan duvarlar, sokak sanatçıları tarafından süslendi.
Kemal Zeytinoğlu caddesi üzerinde bulunan evin kötü görünümü üzerine sokak sanatçıları adeta sanatlarını konuşturdu. Yıkılan evden geriye kalan duvarlar, artık farklı görsellerle vatandaşların ilgisini çekiyor. - ESKİŞEHİR
Yıkılan Evin Duvarları Sanatla Güzelleşti
Eskişehir’de yıkılan bir evin ardından kalan duvarlar, sokak sanatçıları tarafından süslendi.
Eskişehir'de yıkılan bir evin ardından kalan duvarlar, sokak sanatçıları tarafından süslendi.
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