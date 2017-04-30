Yıkılan Binadan Çıkan Hurda Demir Ekmek Kapıları Oldu

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yıkılan üç katlı binadan çıkan hurda demirler yoksul aileler ekmek kapısı oldu.



Keşan'da Büyük Cami Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Binanın bir taraftan iş makinalarıyla yıkımı yapılırken, bir taraftan da ellerinde demir kesme makası ve balyozlarla molozların arasına giren aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, tehlikeye aldırış etmeden topladıkları hurda demirleri at arabalarına yükledi. Polis ve zabıta ekipleri olası bir kazaya karşı caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çevrede toplananlar ise hurda demir toplayanları merakla izleyerek, cep telefonlarıyla görüntüledi. Demirleri at arabalarına dolduranlar hurdacıların yolunu tuttu. Topladıkları hurda demirleri satıp, günde 20-30 lira kazanarak geçimlerini sağladıklarını söyledi. - Edirne