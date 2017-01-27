Yıkılan Ahırdaki 40 Hayvan Telef Oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağmur nedeniyle çöken ahırdaki 40 küçükbaş hayvan telef oldu.



İlçeye 22 kilometre uzaklıktaki Kısıksu Mahallesi'nde Mehmet Ali Kurtboğan'a ait toprak ahır, yağmur nedeniyle yıkıldı.



Çöken ahırdaki 100 küçükbaş hayvandan 40'ı telef oldu.



Kurtboğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvancılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirtti. Telef olan hayvanlar nedeniyle üzgün olduğunu anlatan Kurtboğan, yetkililerden kendisine yardımcı olmalarını istedi.