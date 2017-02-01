Yıkanmak İçin Girdiği Banyoda Ölü Bulurdu

SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde 44 yaşındaki Fuzuli Manap, yıkanmak için girdiği banyoda ölü bulundu.



Olay, saat 19.00 sıralarında Suşehri İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, Nane Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evde, arkadaşı Ahmet Bulut ile birlikte yaşayan Fuzuli Manap, oturma odasındaki kömürlü sobada ısıttığı suyu alarak yıkanmak için banyoya girdi. Bir süre sonra eve gelen Ahmet Bulut, 10 yıldır eşinden ayrı yaşayan Manap'ı banyoda hareketsiz yatarken buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Fuzuli Manap'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Oturma odasındaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği sanılan Manap'ın cenazesi, Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



- Sivas