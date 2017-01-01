Yiğithan'a Teklif Yağıyor

Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma şansı bulan ve 1 de gol atan Yiğithan Güveli, Anadolu takımlarının dikkatini çekti.

18 yaşındaki Yiğithan için TFF 1. Lig'deki pek çok takımdan teklif olduğu öğrenildi. Yönetim ise bu konuda teknik direktör Dick Advocaat'ın vereceği raporu bekliyor.

Mevcut takımda sadece 3 yabancı stoperin olduğu (Skrtel, Kjaer, Neustadter) düşünülürse, Yiğithan'a izin çıkması zor gözüküyor. 1.94'lük Yiğithan'ın Fenerbahçe ile 2019'un Mayıs ayına kadar sözleşmesini bulunuyor.

Kaynak: Fanatik