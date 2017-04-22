Yığılcalı Üreticilerden Şehit Ailelerine Destek

Yığılcalı üreticiler, şehit aileleri için Ankara Altınpark'ta düzenlenecek kermeste satılmak üzere bal, fındık ve ıhlamuru polis ekiplerine teslim etti.



Yığılca Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Yığılca Arıcılar Kooperatifi iş birliğiyle Yığılca çiftçisinin ürettiği bal, fındık ve ıhlamurlar toplanarak kooperatif tarafından paketlendikten sonra İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim edildi.



Ankara Altınpark'ta düzenlenecek kermeste ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin şehit ailelerine gönderileceği bildirildi.



Kooperatif Başkanı Nizamettin Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilere şehit ailelerine gösterdikleri ilgi için teşekkür ettiğini belirterek, "Ürünleri ekiplerimize teslim ettik. Bir nebze olsun katkımız olduysa ne mutlu bizlere. İlçe halkımız da bu çalışmayı olumlu karşıladı." dedi.



Emniyet ekipleri, paketleri kermese teslim etmek üzere yola çıktı.