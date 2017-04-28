Yığılca'ya Bal Gibi Proje

Yığılca Kaymakamlığı ve Yığılca Belediyesi'nin ortak çalışması olan Yığılcalı arıcılar için kurulacak Balköy Projesine istenilen kaynak sağlandı.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın da destek verdikleri Balköy Proje ile ilgili Yığılca Kaymakamı Furkan Sancaktutar ve Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer



Yiğit Ankara'da önemli görüşme gerçekleştirdiler.



Ziyaret ve proje ile ilgili bilgiler veren Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit "Yığılcalı arıcılarımız için bir devrim niteliğinde ki bu proje için hatırı sayılır bir kaynak aktarımı yapıldı. Projeye ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak. Projede ne var ne yok kısaca izah ediyorum. Öncelikle bir arı için ne gerekliyse, yaşam ve bal için ana üretimi ile ilgili doğal ortamı da Balköy olacak. Tamamen Orman Bakanlığı'nın ve Üniversite'nin kontrolünde olacak bir proje. Güvenli ve izole edilmiş binlerce arı kovanının koyulabileceği, arı yetiştiricisi kardeşlerimiz için tam bir sosyal tesis. İnanıyorum ki Türkiye de bir ilki başarıyoruz. Kaymakamımız Furkan Sancaktutar Bey ile Yığılcamıza daha birçok projeyi kazandırma noktasında da çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.



Başkan Yiğit, bu projenin ortaya çıkmasında en büyük payın Kaymakam Furkan Sancaktutar olduğunu belirterek "Bütün çalışmalarımızı da ortak yürütüyoruz. Başta Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü ve Düzce Valimiz Zülkif Dağlı'dan büyük destek görüyoruz. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'i ziyaretimizde herhangi bir kaynak sorunumuz kalmadı" dedi. - DÜZCE