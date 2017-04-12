Yığılca Vekilini Bağrına Bastı

Referandum çalışmaları kapsamında gezilerine devam eden Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Yığılca'lı vatandaşlar tarafından konvoy eşliğinde, bakan protokolü ile karşılandı.



Başta Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, STK Başkanları, İGM üyeleri ve binlerce vatandaş uzun bir araç konvoyu ile ilçe girişinde sevgi seli ile karşıladılar.



Vekil Ayşe Keşir'in zaman zaman duygulandığı görüldü. İlçe turu attıktan sonra şehir parkında kalabalık bir vatandaş topluluğuna hitap etti. Konuşmasına Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in çalışmalarını överek başlayan Keşir, Referandum için Yığılca halkından destek istedi.



Geçmişten bazı örnekler sunan vekil Keşir'in konuşması vatandaşlarca tezaurat ve alkışlarla kesildi. Keşir vatandaşlardan "EVET" sözünü aldı. Yığılca bizim için çok önemli, bunu da fazlası ile ispat ettiniz dedi. Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'te gösterdikleri üstün ilgi ve alakadan dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - DÜZCE