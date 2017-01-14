Yığılca'da Üniversite Bölümleri Artıyor

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Düzce Üniversitesi Yığılca yerleşkesinde öğrenci bölümlerinin artırıldığını söyledi.



Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 2016 yılı eğitim öğretim yılında hizmete açılan Düzce Üniversitesi Yığılca yerleşkesinde Arıcılık bölümünün yanı sıra Bankacılık, sigortacılık ve sosyal hizmetler bölümlerinin açılacağını söyledi.



Yüksekokul'un 2016 yılı itibari ile Belediyeye ait sosyal binada hizmet vermeye başladığını anlatan Yiğit, "Binanın, mülkiyetini de üniversitemize verdik. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile görüştük. Nihayet olumlu sonuçları aldık. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde arıcılık bölümünün yanı sıra ilçemizde bankacılık, sigortacılık ve sosyal hizmetler bölümleri aktif hale getirilecek." diye konuştu.