Yığılca'da 2017 Yılı Sürprizler Yılı Olacak

2016 yılında öğretime başlayan Arıcılık Meslek Yüksek Okulunda 2016-2017 Öğrenci yerleştirme programına 2 adet yeni bölüm ilave edildi. Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, 2017 yılının ilçe için sürprizler yılı olacağını söyledi.



Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit büyük çabaları sonucu ilçeye getirdiği Arıcılık Meslek Yüksek okulu ile ilgili yeni bir müjde verdi. Yiğit, Meslek Yüksek Okulunda Bankacılık, Sigortacılık ve Sosyal Hizmetler bölümleri olmak üzere 2 yeni bölüm açıldığını duyurdu.



Yiğit, "Bu vesile ile Yığılca'mıza hiç bir zaman katkılarını esirgemeyen, bizleri kırmayıp çalışmalarımıza destek veren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve değerli senato üyelerine sonsuz teşekkür ederim" derken, yeni açılacak olan bölümlerin kararının bugün itibarı ile Düzce Üniversitesi senatosundan çıktığını bildirdi.



Yiğit, Yığılca Belediye Başkanı olarak 2017 yılının ilçe için sürprizler yılı olacağını da duyurdu. - DÜZCE