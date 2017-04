Yı Halo, Google Yeni 17'si Bir Arada 360 Derece Kamerası Yı Halo'yu Duyurdu

Google'ın 360 derece video çekimleri için yeni bir 17'si bir arada kamerası var.





Google yeni 17-in-1 360 Derece Kamerası YI HALO'yu Duyurdu. Jump Programının yeni ürünü…



2015 yılında Google, VR ve 360 ??derecelik içerik oluşturma sürecini tanıtmak ve basitleştirmek için Jump adlı bir programı başlatmıştı. Sürükleyici bu eğlence alanını geliştirmek için şirketin yeni bir donanım geliştirmek istemesi ve bu konuda oldukça hevesli olması sürpriz değil.



Bu kapsamda Google Xiaomi destekli Çinli donanım üreticisi Yi ile Halo'yu oluşturmak ve geliştirmek için bir araya geldi. Bu yeni 17'si bir aradaki kamera sistemi ile 8K x 8K stereoskopik 360 derece çekimleri 30 fps kalite ile yakalayabiliyorsunuz. 6K x 6K yı ise 60 fps ile elde edebiliyorsunuz.



Gelelim Google yeni 17-in-1 360 Derece Kamerası YI HALO 'nun Satış Fiyatına!





Bu yeni 17'si bir arada 360 derece kameranın satış fiyatı 17.000 Dolar. Bu yeni kamera sistemi ile neler yapabileceğinize kısa bir örnek;



Yi HALO 17-in-1 360 Derece Video Kamera





Kurulumu kolay ve 7.7 lbs yani yaklaşık 3.5 kg ağırlığındaki kamera tek bir şarjla 100 dakika kullanım süresi sunuyor. Uzun süreli kullanım için yedek bataryası da var.



YI Halo etrafında 16 kamera var ve birde yukarı bakan ortada bir kamera var. Android telefonunuza yükleyeceğiniz Android uygulamasıyla da kontrol edebilirsiniz.



Google'ın Jump Programının yeni ürünü Yi Halo





2015 yılında Google ile ortaklık kuran GoPro Odyssey gibi Halo, 360 derecelik sunum için tüm görüntüleri sorunsuz bir şekilde birleştirmek için şirketin Jump Assembler'ı birlikte çalışıyor.



Google ayrıca, seçkin film yapımcılarına Halo ve Jump Assembler yazılımlarına erişim izni vermek için bir program olan Jump Start'ı da başlatıyor; böylece kendi 360 derece filmlerini yaratabilecekler. Şirket, bu araçları 100'den fazla yaratıcıya sağlayacağını açıklarken, önce 22 Mayıs'a kadar bu programa kayıt olmanız gerekiyor.



Bu kadar parayı yatıracak gücünüz varsa bu yaz YI Halo'yu satın alabilirsiniz.



Yi hakkında daha detaylı bilgiler şirketin internet sitesinde yayımlanıyor.



Introducing the next generation of Jump on The Keyword



http://www.teknotalk.com/yi-halo-17-in-1-360-derece-kamerasi-56856/