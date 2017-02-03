Ygs'ye Hazırlanan Öğrencilere Destek

Kahta Gençlik Merkezi, Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'na (YGS) hazırlanan öğrencilere destek vermeye devam ediyor.



YGS'ye hazırlanan ve istedikleri üniversiteye gitmek için dirsek çürüten gençlere Kahta Gençlik Merkezi kapısını açarak ve tüm imkanları seferber ederek etüt ve deneme desteği sunuyor.



Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, YGS'ye hazırlanan gençlere destek vermek için adeta çırpındıklarını, güzel bir gelecek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.



Gençlik merkezi olarak gençlere faydalı olmak, vatanına ve değerlerine bağlı bireylerin yetişmesi için altyapıyı oluşturmakta çaba göstermeyi kendilerine vazife gördüklerini dile getiren Bulut, şunları kaydetti:



"Başarılarını sağlamak için imkanları zorlayarak onlara desteğimizi sınırsız sunmalıyız. Kahta Gençlik Merkezi'nde YGS'ye hazırlık için gençlere etüt desteğinin yanı sıra zaman zaman yapılan deneme ve sosyal aktiviteler, sıcak ve nezih bir ortamla haftanın tüm günleri sabah 08.00 ila akşam 22: 00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyoruz."



Kahta Gençlik Merkezi'nde YGS'ye hazırlanan gençler ise burada etüt desteği haricinde samimi bir aile yapısının olduğunu, burayı ikinci evleri olarak gördüklerini belirterek, imkanları sağlayan ve destek olan herkese teşekkür ettiler.