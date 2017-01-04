ÖSYM tarafından yayınlanan 2017 YGS ve LYS sınavları başvuru kılavuzu sınav merkezleri bilgilendirmesinde 73 koduyla Kumluca da sınav merkezi olarak gösterildi.



Kumluca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından yayınlanan 2017 YGS ve LYS sınavları başvuru kılavuzu sınav merkezleri bilgilendirmesinde, 73 koduyla Kumluca'nın da sınav merkezi olarak gösterildiğini söyledi.



Daha önce ilçede açık lise ve Kamu Personeli Yerleştirme Sınavının (KPSS) yapıldığını hatırlatan Girgin, son olarak YGS ve LYS'nin Kumluca yapılacak olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.



Girgin, "İlçemiz Kumluca'nın ÖSYM sınav merkezi ilçe olmasının ardından 2016 yılı içinde ilk defa KPSS gerçekleştirildi. İlçemizde ilk defa gerçekleştirilen bu sınavla ilgili olarak sınav güvenliği ve organizasyon konusunda gösterilen başarı doğrultusunda ÖSYM tarafından yayınlanan 2017 YGS ve LYS sınavları başvuru kılavuzuna göre Ortaöğretim yani lise son sınıf öğrencilerinin girdiği, 2017 YGS ve LYS sınavları da ilçemiz Kumluca'da yapılacaktır." diye konuştu.



Kumluca'nın sınav merkezi olmasının sadece ilçe için değil, Antalya'nın batıdaki ilçeleri için de çok sevindirici olduğunu kaydeden Girgin, Kumluca'nın YGS ve LYS sınavlarında ÖSYM sınav merkezi olmasında emeği geçenlere teşekkür etti.