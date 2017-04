Ygs İkincisi Erzurum'dan

Erzurum'da öğrenim gören Haktan Yalçın, 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) Türkiye ikincisi oldu.



Başarısıyla okulu İbrahim Hakkı Fen Lisesi'ni ve Erzurum'u gururlandıran Haktan Yalçın, başarısının sırrını azimli ve disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu ifade etti.



Sınava çok çalışmaktan çok düzenli çalışarak hazırlandığına dikkat çeken Yalçın "Sosyal hayatımı aksatmadan, sınava düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştım. Ders çalışmayı bir külfet olarak görmemek lazım. Kazanmamak ve kazanmamaktan çok bir hayalinizin olması, hedefinizin olması önemli. Eğer bir hayaliniz varsa, o hayale sizi yaklaştıran her bir adım size mutluluk verir. Bu farkındalık hayatıma ve yaşam felsefeme yön verdi" ifadelerini kullandı.



"Başarılarımın başarısızlıklarımı kovaladığı bir lise hayatım oldu" diyen Haktan "Başarılarım beni yeni başarılara davet ederken, başarısızlıklarım ise hayata ve olumsuzluklara karşı keçi inadımı güçlendirdi. Her düşüşüm daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmam için fırsat oldu" şeklinde konuştu.



YGS ikinciliğinin kendisi için önemli bir adım olduğunu söyleyen Yalçın "Şimdi de ileride anlatabileceğim yeni bir başarı ve de başarısızlık hikayesi edindim. Türkiye ikincisi olarak yıllar önce ilkokuldayken okuluma kazandırmak istediğim Türkiye çapındaki bir başarıyı liseme yani İbrahim Hakkı Fen Lisesine kazandırdım. Ancak tarih ikincileri yazmayacağından hala daha yoldayım ve bu sefer zirveye her zamankinden daha yakınım" diye konuştu. - ERZURUM