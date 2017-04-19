Ygs'de Başarılı Olan Öğrencilere Zile Kaymakamlığından Ödül

Zile Kaymakamlığı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) ilçe birincisi ve ikincisi olan öğrenciler ödüllendirildi.



YGS'de başarılı olan Zile Fen Lisesi öğrencilerinden Onur Sefa Özbıçık ile Mert Semiz Zile Kaymakamı Adnan Tezcan tarafından ödüllendirildi. Kaymakam Adnan Tezcan'ın makamında yapılan törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Zile Fen Lisesi Okul Müdürü Ahmet Ağcaoğlu ve Zile Fen Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Muammer Bilgin de katılım sağladı.



İlçe birincisi olan Zile Fen Lisesi Öğrencisi Onur Sefa Özbıçık ile ilçe ikincisi olan Mert Semiz'in elde ettiği başarıyı Lisans Yerleştirme Sınavı'nda da sürdüreceklerine inandığını dile getiren Kaymakam Adnan Tezcan,"YGS Sınavında başarılı olan öğrencilerimizin başarılarını kutlamak ve onları ödüllendirmek istedik. Bu başarı diğer öğrencilerimize de örnek olacaktır. Başarınızda emeği olan başta Velilerimize, Öğretmenlerimize ve Okulumuz idarecilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Haziran ayında yapılacak olan LYS sınavında daha iyi başarılar elde edeceğinize inanıyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - TOKAT