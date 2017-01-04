YGS Başvuruları Başladı! ÖSYM Başkanı 'Kısa Cevaplı Sorular'ı Anlattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Mart'ta gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) dün 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) kısa cevaplı soruların yer alacağını açıklamıştı. Uygulamanın ayrıntılarını ÖSYM Başkanı Ömer Demir anlattı. ÖSYM Başkanı Demir, LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorularla ilgili "Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız, doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak." dedi.

BU YIL İLK KEZ UYGULANACAK

LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorularla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Ömer Demir, "Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız, doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak. Birçok adayda, 'el yazımdan dolayı bir kayıp olursa' diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için kodlama yapmalarını isteyeceğiz. Zaten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek" diye konuştu.

ÖSYM BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Mart'ta gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesi "http://www.osym.gov.tr" adresinde yayımlanan ÖSYS Kılavuzu'na göre, YGS, 12 Mart 2017 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve 160 dakika sürecek.

SON BAŞVURU 18 OCAK'TA

YGS'ye başvurular, bugünden itibaren 18 Ocak'a kadar yapılabilecek. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, 18 Ocak saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretini ödemek için 19 Ocak, son gün olarak belirlendi.

2017 ÖSYS başvuru bilgilerinin, ÖSYM'nin https: //ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca sınavın diğer aşamalarında gerekeceği için aday başvuru kayıt bilgilerinin dökümünün saklanması istendi.

BAŞVURUNUN GEÇERLİ OLMASI İÇİN SINAV ÜCRETİNİ YATIRMAK ŞART

Başvuru bilgilerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girilmesi 2017 ÖSYS'ye başvuru için yeterli olmayacak. Sınav ücreti süresi içinde yatırılmadığı takdirde başvuru tamamlanmamış olacağından, sisteme girilen başvuru bilgileri geçersiz sayılacak.



Sınava başvuru için ayrıntılı bilgiler, 2017 ÖSYS Kılavuzu'nda yer alıyor.