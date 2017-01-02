YGS 2017 Sınav Başvuru Tarihi ve Başvuru Ücreti ÖSYM Tarafından Açıklandı!

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YGS sınav başvuru tarihi 4 Ocak'ta başlayacak. Üniversite eğitimi için ilk aşama olan Yükseköğretime geçiş sınavına başvuru işlemleri 18 Ocak'a kadar devam edecek.

Aday başvuru belgesini aldıktan sonra sınav ücretini kılavuzda yer alan anlaşmalı bankalara veya odeme.osym.gov.tr adresinden yatırınız. TC kimlik numaranız ve size verilen şifre ile ais.osym.gov.tr adresinden tüm işlemlerinizi takip edebilirsiniz. YGS başvuruları, 4-18 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak.

YGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YGS Sınav Ücreti : 55,00 TL

Sınavsız Geçiş Başvuru Ücreti : 15,00 TL

LYS Sınav Ücretleri (Girmek istediğiniz her bir LYS için) : 35,00 TL (Farklı alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için, adayların 2017-LYS'lerin tamamında sınava girmeleri önerilmektedir.)

Ek yerleştirme ücreti : 15,00 TL

Başvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yeniden Şifre Edinme Ücreti : 5,00 TL

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Fotoğraf Güncelleme Ücreti : 10,00 TL

YGS 2017 BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Adayların sınav/sınavsız geçiş başvuru ücretini yatırırken banka görevlisine, ÖSYS'ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

*Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

*Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

*Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

*Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

*Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.

Sınav/sınavsız geçiş başvuru ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

YURT DIŞINDAN BAŞVURANLAR İÇİN SINAV/SINAV GEÇİŞ BAŞVURU ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav/sınavsız geçiş başvuru ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

YGS'NİN AMACI NEDİR?

Nisan ayında yapılacak olan YGS sınavı ikinci sınava girecek adayları seçmek, açık öğretim programları, ön lisans programları ve meslek lisesinin devamı olarak kabul edilen lisans programlarına yerleştirmede kullanılacak puanları üretmek için yapılan bir sınavdır.

YGS'DE KONU DAĞILIMI

Test: Türkçe Soru Sayısı: 40

Test: Matematik Soru Sayısı: 28

Test: Geometri Soru Sayısı: 12

Test: Tarih Soru Sayısı: 17

Test: Coğrafya Soru Sayısı: 14

Test: Fizik Soru Sayısı: 14

Test: Kimya Soru Sayısı: 13

Test: Biyoloji Soru Sayısı: 13

YGS NEDİR?

Yükseköğretime Geçiş Sınavı ya da kısaca YGS, Türkiye'deki yükseköğretime geçiş sisteminin ilk sınavıdır. Yükseköğretim Kurumu tarafından 2010 yılından beri uygulanmaktadır.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 4 bölümden oluşur. Her bölümden 40 soru olmak üzere toplamda 160 soru sorulmaktadır. Sınav süresi, tek oturumda 160 dakikadan oluşmaktadır. Lisans Yerleştirme Sınavı'na girmeye hak kazanabilmek için herhangi bir puan türünde 180 puanın geçilmesi gerekir.