IHAAW134204-GEN/07-01-2017
- Yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere ikinci bir hak tanınacak. 07.01.2017 13: 42: 04 TSI
NNNN - İSTANBUL
Yetkililerden Alınan Bilgiye Göre, İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Sınava Giremeyen...
IHAAW134204-GEN/07-01-2017 - Yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere ikinci bir hak tanınacak.
IHAAW134204-GEN/07-01-2017
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