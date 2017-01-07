TÜMÜ
Haberler Search
Yetkililerden Alınan Bilgiye Göre, İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Sınava Giremeyen...

Yetkililerden Alınan Bilgiye Göre, İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Sınava Giremeyen...

IHAAW134204-GEN/07-01-2017 - Yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere ikinci bir hak tanınacak.

Yetkililerden Alınan Bilgiye Göre, İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Sınava Giremeyen...

IHAAW134204-GEN/07-01-2017

- Yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere ikinci bir hak tanınacak. 07.01.2017 13: 42: 04 TSI
NNNN - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads