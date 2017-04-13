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Yetkilendirilmiş Yükümlü' Statüsünde Sayı 40'ta Kaldı
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Yetkilendirilmiş Yükümlü' Statüsünde Sayı 40'ta Kaldı

İthalatçı ve ihracatçıya yerinde gümrükleme imkanı sunan "Yetkili Yükümlü Sertifikası" almak için son gün 19 Ağustos. Uluslararası alanda da büyük avantaj sunan bu belgeyi bin 800'e yakın firmanın alması beklenirken, sayı 40'ta kaldı.

Yetkilendirilmiş Yükümlü' Statüsünde Sayı 40'ta Kaldı

İthalatçı ve ihracatçıya yerinde gümrükleme imkanı sunan "Yetkili Yükümlü Sertifikası" almak için son gün 19 Ağustos. Uluslararası alanda da büyük avantaj sunan bu belgeyi bin 800'e yakın firmanın alması beklenirken, sayı 40'ta kaldı. En büyük neden ise maliyetler.

Kaynak: Dunya.com

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19 Ağustos, İhracat