Yetki Gaspına Gelin - Damat Parodisiyle Örnek

Gerek haberlerde gerek siyasilerin söylemlerinde sıkça kullandığı 'yetki' aslında hayatımızı nasıl etkiliyor? 16 Nisan referandum unda 'evet' çıkarsa hayatımız nasıl olacak? Zorluk ve zorbalıkla, yetkisizliğin yetkisiyle bir ülke nasıl bir hal alırdı? Videoda gelin ve damat birbirlerini tanımıyor, nikah masasında 'Hayır' diyorlar; yetkisi olmayan nikah memuru da onları karı koca ilan ediyor. İşte sosyal medyada büyük ses getiren o video...