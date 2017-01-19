Yetiştirme Yurdunda Kalan Öğrenciler İçin Tiyatro Gösterisi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı ile Sur Kaymakamlığı, yetiştirme yurdunda kalan öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi düzenledi.



Diyarbakır Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda düzenlenen tiyatro gösterisinde, "Kırmızı Başlıklı Kız" ile "Hansel ve Gretel" adlı müzikli çocuk oyunları sahnelendi.



Tiyatro Kulübü öğrencisi Muhammed Akkurt, yaptığı açıklamada, bu gibi projelerle yetiştirme yurtlarında kalan kardeşlerini mutlu edecek etkinlikler üretmeye çalıştıklarını söyledi.



Arkadaşları ile birlikte burada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Akkurt, çocukların gözlerindeki mutluluğu, ışığı, heyecanı yakından görmenin kendilerine bundan sonraki projeler için cesaret verdiğini söyledi.



Oyun sonrası tiyatro oyuncuları ve palyaçolar, çocuklarla bahçede top oynayıp eğlendi.