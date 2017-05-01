Yetiştirme Yurdu Öğrencileri Yığılca'da Başkan Yiğit'in Konuğu Oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Düzce İl Müdürlüğü ve Düzce Erkek Yetiştirme Yurdu öğrencileri İl Müdürlüğünün birincisini düzenlediği piknik buluşmasına, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ev sahipliği yaptı.



Kendiside yetiştirme yurdu öğrenci olan Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Yığılca'da yetiştirme yurdu çocuklarını ağırladı. Hasanlar Barajı Aydın Köyü mevkiinde düzenlenen pikniğe katılımın yoğun oldu. Etkinliğe halen yurtlarda kalan 150 öğrencinin yanında, yurtlardan mezun olan 100 kadar öğrenci ve aileleri ile müdürlük personeli katıldı.



Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, misafirlerle tek tek ilgilendi. Pikniğe katılanlar arasında yurtta kaldığı dönemden öğretmenini, yurdun aşçısını ve yurt arkadaşlarını gören Başkan Yiğit duygusal anlar yaşadı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım düzenledikleri etkinliğe katkılarından dolayı Başkan Yiğit' teşekkür etti. Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'e günün anlam ve önemine istinaden çiçek ve plaket takdim edildi.



Yığılca Belediye Başkanı Yiğit, "Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik 40 yıldır görüşmeyen kader arkadaşlarının yıllar sonra bir araya gelmesine vesile oldu. Hocalarımı, ağabeylerimi görmek beni mutlu etti. Bende buradaki kardeşlerim gibi yurtlarda büyüdüm. Benim için kıymetliler. Her birinin değeri bende ayrıdır. Katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda da benzer etkinlikleri yeniden gerçekleştirmeye gayret göstereceğiz. Bu yıl 1.siydi. 2, 3 derken artık geleneksel olacak inşallah. İl müdürüme de katkılarından ve katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.



Pikniğe Yığılca Kaymakamı Furkan Sancaktutar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, İGM üyesi Hüseyin Yılgın'da katıldı. - DÜZCE