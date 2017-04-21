Yetişkinlere Özel Şarap Temalı Park Açılıyor

Büyüklerin de doyasıya eğlenebileceği, dünyanın ilk şarap temalı parkı Fransa'da açılacak.



Çocukların doyasıya eğlendiği tema parklara alışıktık. Şimdi yetişkinlerin keyif alabileceği tema parklar açılıyor. Yetişkinlere özel şarap temalı park 1 Haziran'da kapılarını açacak. Şarap denilince akla gelen ilk ülke Fransa olunca, parkın yeri de kendini belli ediyor.



Fransa'nın Bordeaux şehrinde açılacak olan parkın aynı zamanda müze kısmı da olacak. Dünyanın çeşitli bölgelerinden temin edilen şaraplar, Fransa'da buluşacak.



Yılda 450,000 ziyaretçi beklenen parka, toplam 92 milyon dolar harcandı. İçeriği kadar bina tasarımı da dikkat çeken parkın içerisinde farklı medeniyetlere ve kültürlere de yer verilecek. Parkın bir diğer özelliği ise interaktif kısımlarının da bulunuyor olması. Şarap üretim sürecini gözlemleme şansına sahip olurken, aynı zamanda da isterseniz kendi şarabınızı kendiniz yapabileceksiniz.