Yetimlerin Hayatlarına Dokunuyorlar

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Yetim Koordinasyon Merkezi", yetim çocuklar ile annelerinin hayatlarına dokunuyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla, kent genelinde eşini kaybeden anne ve çocuklarına ulaşmak için kurulan merkez, bu ailelere umut oluyor. Merkez tarafından maddi yardımın yanında eğitim konusunda, sosyal ve duygusal anlamda da destek verilen yetim çocukların, topluma yararlı bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.



Merkez Şahinbey ilçesinde yaşayan Berk ailesi de Yetim Koordinasyon Merkezi'nin desteklerinden faydalanıyor. Berktaş Berk'in yaklaşık 2,5 yıl önce alacak meselesi nedeniyle öldürülmesi üzerine hem maddi hem de manevi açıdan zor günler geçiren ailenin yüzü, merkezde görevli uzmanların yardımlarıyla artık gülüyor.



Anne Gülay Berk (46), AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ölümünün ardından yaşları 9 ila 17 arasında değişen çocuklarıyla zor günler yaşadıklarını söyledi.



Hayatta bir başlarına kaldıklarını anlatan Berk, "Akrabalarımız bizimle görüşmüyor. Maddi durumumuz da iyi değildi zaten. Evimiz kiraydı, kıt kanaat geçiniyorduk. Çocuklarıma bakabilmek için oğlumun öğretmeni aracılığıyla bir okulda işe girdim. 2 yıl orada çalıştım." dedi.



Şu anda aylık 500 lira karşılığında bir yaşlıya baktığını, bunun yanı sıra dul maaşı aldığını dile getiren Berk, şunları kaydetti:



"Bununla ailemi geçindiriyorum çok şükür. Babaları öldürülünce çocuklarım bunalıma girdi, psikolojileri bozuldu. Çok kötü günler geçirdik. Sonra Büyükşehir Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi bize ulaştı, elimizden tuttu. Çocuklarıma yardım ettiler. Onlar beni buldular. Çocuklarıma kurslar veriyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Büyük oğlum ve kızım, gücüm yetmediği için okulu bırakmıştı. Merkezdeki hocalar sayesinde okullarına şu an açık liseden devam ediyorlar. 17 yaşındaki oğlum ve 16 yaşındaki kızımın psikolojisi bozulmuştu, merkezin sağladığı destekle şu an iyiler. Belediye elimizden tuttu ve bize kimsesiz olmadığımızı gösterdi. Çocuklarımı okutuyorlar, kurslar veriyorlar, destek oluyorlar. Ailem sahip çıkmazken, onlar arkamızda duruyor. Bize destek olan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Önce Allah, sonra onlar çocuklarımı tekrar bana bağışladı. Acılarımız paylaştıkça azalıyor, rahatlıyoruz."



3 binin üzerinde yetime ulaştılar



Yetim Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Hatice Sohbet de merkezin 2 yıldır hizmet verdiğini, bugüne kadar 3 binin üzerinde yetim çocuğa ulaşarak onların kalplerine dokunmaya çalıştıklarını bildirdi.



Sadece çocuklara ulaşmanın yeterli olmadığını fark ettiklerini, bunun üzerine "O aileyi tamamen kuşatırsak, onlar için bir şeyler yapabiliriz" fikrinden hareketle anneleri de çalışmalarına dahil ettiklerini anlatan Sohbet, şöyle konuştu:



"Merkezimize gelen her çocuğun annesiyle de mutlaka görüşürüz. Hem çocuklar hem de anneler için etkinliklerimiz ve gezilerimiz oluyor. Düzenli olarak haftada bir gün burada eğitim alıyorlar. Bu eğitimi uzman sosyologlar, aile danışmanları veriyor. Gerekli görüldüğünde, ciddi bir sorun tespit ettiğimiz zaman psikologlar eşliğinde anne ve çocuklarla görüşmeler yapıyoruz. Uzun süreli telkinlerle o sorunu gidermek için uğraşıyoruz. Çünkü ciddi bir travma var. Babanın kaybı var. Ailenin hem ciddi bir maddi sıkıntısı hem de manevi boşluğu var. Bunu gidermeye, annelere iş bulmaya çalışıyoruz. Anneleri meslek edindirme kurslarına yönlendiriyoruz. İstiyoruz ki anne öz güvenli şekilde kendi ayaklarının üstünde durabilsin. Çünkü kendine güvenen anne, kendine güvenen çocuklar yetiştirir. O nedenle anne eğitimi, önceliklerimizden biri. O ailedeki eksik ebeveynin yerine Büyükşehir Belediyesi olarak biz kendimizi koyuyoruz. Bazen çocuğun okuluna gidip durumunu soruyoruz, bazen çocuğun sorunlu derslerini, eksikliklerini tespit edip merkezimize gelen gönüllü üniversite öğrencileri var, onlarla birlikte bir çalışmanın içine giriyoruz. Çocuklara İngilizce, Türkçe, matematik gibi takviye dersler veriliyor. "



Merkezde çocuklarla birebir ilişki kurulduğunu vurgulayan Sohbet, "Çok kısa sürede başarıya ulaşıyoruz. Anne 'Artık yeniden hayata gözümü açtım' derken, çocuk da 'Artık başarılı olup, ailem, ülkem için bir şeyler yapacağım' diyor. Gerçekten de başarıyoruz çünkü gerçekten de bir aile gibiyiz. Aile gibi birbirimizi düzelterek ilerliyoruz. Bu insanların en büyük sorunları yalnızlık. Akraba tarafından da yalnız bırakılmışlar. Yalnızlıklarına el uzattığımızda bu sorun bitiyor." dedi.