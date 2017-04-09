Yetimler Sevindirildi

Hatay İnsani Yardım Derneği ve İskenderun Belediyesi tarafından Yetim Dayanışma Günleri etkinliği düzenledi.



Hatay İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yetim, İskenderun Belediyesi Down Kafe'de düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, insanlığın, savaş halinde, acı ve ızdırap dolu dünyada yaşadığını söyledi.



İşbirliği içinde oldukları İHH ile yetim ve ailelerini sevindirmek amacıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Yetim, bu etkinlikte Türk ve Suriyeli yetim çocuklara yönelik animasyon gösterisi düzenlediklerini, birlikte yemek yediklerini ve 63 çocuğa kıyafet yardımında bulunduklarını belirtti.



Yetim, Yetim Dayanışma Günleri kapsamında ayrıca Antakya'da 200, Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerinde de 100 yetim çocuğa kıyafet yardımı yaptıklarını kaydetti.