Yetimler Karne Şenliğinde Doyasıya Eğlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Osmaniye Şubesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle yetim çocuklar için karne şenliği düzenlendi.



Osmaniye Gençlik Merkezinde yetim çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Program hakkında bilgi veren İHH Osmaniye Şube Başkanı Nadir Sarıcan, yetim çocukların eğitimlerine önem gösterdiklerini belirterek, "Her sene olduğu gibi Osmaniye'de yetim çocuklarımıza yönelik Osmaniye'de ve tüm Türkiye'de karne şenliği yapıyoruz İHH olarak. Amacımız çocuklara karne şenliğini tattırmak, çocuklarımızı eğlendirmek, çocuklarımızı güldürmek. Yetim gülerse dünya güler sloganının hayatta uygulamasını göstermek. Amacımız bu" dedi.



Programda çocuklara karne hediyeleri verilirken çocuklarla küçük oyunlar oynandı. Yöneticilerin de katıldığı çuval yarışıyla çocuklar doyasıya eğlendi. - OSMANİYE