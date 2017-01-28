Yetimler İçin "Karne Şenliği" Düzenlendi

Osmaniye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından yetim öğrenciler için "Karne Şenliği" düzenlendi.



Gençlik Merkezi salonunda bir araya gelen yetim öğrenciler, burada animasyon görevlileri eşliğinde eğlendi.



Dernek sorumlusu Nadir Sarıcan, konuşmasında, yetim çocukların ve yakınlarının topluma emanet edildiğini belirterek, bu etkinliğin amacının onları mutlu etmek olduğunu kaydetti.



İHH'nın Türkiye ve dünyada yetimlere her zaman önem verdiğini ifade eden Sarıcan, şunları söyledi:



"Yetim çocuklarımızın eğitimleriyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Yetim gülerse dünya güler düşüncesiyle hareket ediyoruz. Yardımseverler de desteğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz karne şenliğiyle öğrencilerimizin ders yorgunluğunu atmalarına yardımcı oluyoruz. Çocuklarımız şenlikte gönüllerince eğlenerek farklı bir gün geçirmiş oluyorlar."



Sarıcan, İHH'nın kentte 280 yetim öğrenciye aylık burs verdiğini, Suriye'den gelen yetimlere de sahip çıktığını kaydetti.



Karagöz oyununun sahnelendiği etkinlikte, çocuklar yumurta taşıma ve çuval yarışına katıldı.



Etkinlik sonunda, AFAD İl Müdürü Serhat Bulut ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun yetim çocuklara çeşitli hediyeler verdi.