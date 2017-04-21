Yetimhanede Ölüme Terk Edilmiş Onlarca Çocuk Bulundu





Belarus'ta bir yetimhanede açlıktan ölmek üzere olan yaklaşık 100 çocuk bulundu. Yerel bir gazetenin ortaya çıkardığı skandalın ardından soruşturma başlatan savcılık, çocukların kötü beslenme ve ihmal kurbanı olduklarını belirtti.



Yetimhanenin yetkilileri görevlerinden uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri çocuklara acil müdahalede bulundu. Bazı çocukların 15 kiloya kadar düştüğü görüldü.



Yetimhane çalışanları ise çocukların fiziki yetersiliklerinin doğuştan geldiğini savundu.



Benzer bir skandal, 1990'ların başında Romanya'da ortaya çıkmıştı.



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Tags: Belarus terk onlarca ölüme bulundu çocuk edilmiş Çocukların korunması Yetimhanede Gepost: 21 april 2017