Yetim ve öksüz çocuklar bir araya geldi

Çocuklar yemekte; Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve Sakarya'nın önde gelen işadamlarıyla bir araya geldi.

kaymakam çelİkkaya çocuklarla tek tek İlgİlendİ

Sakarya'da 1999 yılından beri eğitim ve yardım faaliyetlerine hız kesmeden aralıksız devam eden Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YÖÇEYDER): Adapazarı Kaymakamlığı'nın desteği ile Şaheser'de düzenlediği yemek organizasyonuyla; çocukların yüzünü güldürmeye devam etti. Yemekte; Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Kaymakamlık Daire Müdürleri ve Sakarya'nın önde gelen işadamlarıyla bir araya gelen yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri, güzel bir akşam yaşadı. Yemek sonrası YÖÇEYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türkoğlu ve YÖÇEYDER eski Başkanı İsmail Eminler ile çocukları gezerek onlarla tek tek ilgilenen Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya; eğitim durumları hakkında bilgi alarak, istek ve önerilerini dinledi. Çocuklara hediyelerde dağıtan Kaymakamı Çelikkaya; bu organizasyonlara desteklerini devam edeceğini belirterek, YÖÇEYDER ekibine teşekkür etti.