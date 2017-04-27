Yetim depremzedelere hediyeler verildi

Çadırda kalan yetim çocuklara yatak dağıtıldı



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremden etkilenen ve halen yaşamını çadırlarda sürdüren yetim depremzede çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'nın eşi Gökçan Kaya ve Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım'ın eşi Belgin Yıldırım ile birlikte, Samsat ilçe merkezi ve bazı köylerinde bulunan yetim çocuklara yatak, ranza ile çeşitli giyim malzemeleri dağıttı.Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneğinin organizesinde gerçekleşen dağıtımda, Vali eşi Erin, çadırlarda yaşayan hanımlarla görüşüp, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erin, başta küçük çocuklar başta olmak üzere depremzede aileler ile yakından ilgilendi. Dernek Başkanı Emine Kardeş ise Yardımcısı Nursel Aydın ve Genel Sekreter Pınar Eritay ile birlikte deprem bölgesini sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, alanda yaptıklara çalışmalar ile ihtiyaç ve sorunların yerinde tespit edildiğini söyledi.

Başkan Kardeş, desteği nedeniyle protokol eşlerine teşekkür etti.