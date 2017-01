Yetim Çocuklara Giyecek Yardımı

Adana'da Türk Kızılayı'nın organize ettiği karne şenliğinde bin yetim çocuğa giyecek yardımı yapıldı.



Türk Kızılayı'nın başlattığı, ;nsan hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani yardım Vakfı'nın destek verdiği 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda düzenlenen karne şenliği bir öğrencinin okuduğu 'Bayrak' isimli şiirle başladı.



Etkinlikte konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kampanyayı düzenleyenlere teşekkür ederek, yetimlere İslam dininde de ayrıca bir önem verildiğini söyledi.



Etkinliğin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Peygamber Efendimiz 'kim ki bir yetimi doyurur, giydirir ve onun ihtiyaçlarını karşılarsa o cennete girer' diyor. Yani yetime bakan cennete gidiyor. Hakikaten çok kolay, çok çabuk elde etmemiz gereken bir şey. Dünyayı ve ahireti kazanmak için yetimlere çok iyi yaklaşmamız lazım. Dünyada 4 yüz milyon civarında yetim bulunmakta. Hepsini bir araya getirirseniz dünyanın en büyük beşinci ülkesi olur. Çok ciddi bir rakam ve bu sayı maalesef her gün artıyor." dedi.



Yetime kefil olana Allah da kefil oluyor diyen Vali Demirtaş, "İnşallah biz de Adana'nın sınırları içerisinde bulunan tüm yetimlere bundan sonra çok daha farklı bakacağız. Onları kucaklayacağız, giydireceğiz, onlara anne-baba olacağız. Kimse 'yetimlerin Adana'da annesi babası yok' demesin. Bundan sonra kısmet olursa annesi de babası da biz olacağız. Hem dairem hem evim 24 saat yetim kardeşlerimize açıktır." ifadelerini kullandı.



Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise bulunduğumuz medeniyetin ana rahminde hep kardeşlik olduğunu vurgulayarak, "Türk Kızılayı'nın bir yüreği Adana'da bir yüreği Gazze'de, Somali'de, Sudan'da, Halep'de, Haiti'de, Arakan'da. Bu milletin iyilik hareketi olarak her yerde her yarayı sarmaya çalışıyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından yetim çocuklar Vali Demirtaş'a çiçek verdi.



Daha sonra Vali Demirtaş, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana İnsani Yardım Derneği Başkanı Veysel Tepeli ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yalçın Akyol ile yetim çocuklara içinde giyecek bulunan hediyelerini verdi.



Bin çocuğun giysilerinin yenilendiği etkinliğin sonunda çocuklara tiyatro oyunu izletildi.