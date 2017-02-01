Yetim Çocuklara Etkinlik Düzenlendi

Umudum Sensin Derneği tarafından Suriye'de, savaşta babalarını kaybeden yetim çocuk için etkenlik düzenlendi.



Bir düğün salonunda gerçekleştirilen tören kuranı kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra öğrencilerin okuduğu ilahilerin ardından semazen gösterisi sunuldu.



Törende bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Suriye'de bir insanlık dramı yaşadığını ifade ederek, "Suriye olayına tüm dünya seyirci kaldı. Bu insanlara Türkiye sahip çıktı. Umudun ve barışın ana şehri Kilis'te, 135 bin Suriyeli bulunuyor. Suriye'nin şahsında insanlık ölüyor ve öldürülüyor. Tüm insanlık tarihi boyunca kazandığımız iyi ve güzel şeyler yok ediliyor. Bugün Suriye'nin yükünü Türkiye gibi 1-2 ülke taşıyor. Diğer ülkeler ise tabiri caizse üç maymunu oynuyor. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz diyorlar. Dünyaya insanlık dersi vermek isteyen ve insanlığın kitabını yazdığını söyleyen Amerika'da göçmenleri almama kararnamesi imzalanıyor. Bugün Türkiye'deki tüm kurumlarımız ve hükumetimiz Suriyeli kardeşlerine yardım ediyor" ifadelerini kullandı.



AFAD İl Müdürü Adil Şiraz ise Suriye'de yaşananlara Türk halkının seyirci kalmadığını ifade ederek, "Türkiye ve Suriye halkının gösterdiği kardeşlikle tüm dünyaya rol model olmuştur. Dünyada hiçbir dinde, kültürde ve medeniyette komşu hakkı diye bir şey yoktur. Sadece İslam dininde ve bizim kültürümüzde böyle bir kavram vardır" diye konuştu.



Umudum Sensin Derneği Kilis Müdürü Mahmut Dahi'de bir konuşma yaparak, kendilerine destek olan herkese, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kilis Belediyesi'ne teşekkür etti.



Konuşmaların ardından, Umudum Sensin Derneği Kilis Müdürü Mahmut Dahi, Belediye Başkanı Kara, eşi Gülsen Kara ve AFAD İl Müdürü Şiraz'a plaket takdim etti. - KİLİS