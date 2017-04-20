Yetim Çocuklara Diş Sağlığı Taraması

Osmaniye'de 30 yetim çocuğa, Osmaniye Ağız Diş Sağlığı merkezince diş sağlığı taraması yapıldı.



İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nce düzenlenen etkinlikte diş hekimi Selen Hocaoğlu, çocuklara diş sağlığı ve ağız bakımıyla ilgili bilgiler verdi.



Çocuklara diş sağlığını korumanın oyunlarla anlatıldığı etkinlikte, çocukların diş taraması da yapıldı. Taramanın ardından çocuklar için eğlence düzenlendi.