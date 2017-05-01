Yetim Çocuklar Piknik Etkinliğinde Buluştu

Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği tarafından yetim çocuklara yönelik piknik etkinliği düzenlendi.





Derneği Yetim Birimi tarafından Nevşehir'de tespit edilen çocukların yakınlarıyla birlikte katıldıkları program, Uçhisar yolundaki özel bir kamp merkezinde organize edildi.





Dernek tarafından temin edilen servis araçlarıyla alana gelen çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.





Çocuklara oyunlarında eşlik eden dernek gönülleri, mangalda hazırladıkları yiyecekleri yetim çocuklara ve yakınlarına ikram etti.





Yetim Birimi Sorumlusu Sedef Öğütgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetim çocukların sosyal hayatlarına renk katmak amacıyla dernek olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.





Öğütgen, "Peygamberimizin yetimlere sahip çıkılması yönünde tavsiyeleri bulunuyor. Bizler de buna uyarak, yetim kalan çocuklarımızın yalnız olmadıklarını göstermek ve onları yaşama hazırlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Eğitim programlarının yanı sıra zaman zaman eğlenceli etkinliklerle onlara moral veriyoruz." dedi.