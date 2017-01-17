Yetersiz Gelen Atıksu Hatları Yenileniyor

Kanalizasyon hattı olmayan ve yetersiz gelen bölgelerde oluşan sıkıntılara son vermek için çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğünü aktaran Genel Müdürlük, Altınözü ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yetersiz gelen kanal hattı yerine daha büyük ebatlarda betonarme boruların yerleştirildiğini belirtti.

Yetersiz gelen hatların sık sık tıkanmasıyla birlikte taşmaların oluştuğunu aktaran İdare, yapılan yenileme çalışmasında mahalleye 400'lük borularla 400 metre kanal hattı döşediğini açıklayarak, 1 Paletli Ekskavatör, 2 kepçe, 2 kamyon ve 8 personelin yürüttüğü çalışma sayesinde kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğini kaydetti.

Kent genelinde altyapı problemlerini çözme adına tespit çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken HATSU, altyapı ile ilgili karşılan sorunları Alo 185 HATSU İhbar ve İstek Hattı'na iletmeleri konusunda çağrıda bulundu.

