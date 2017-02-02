Yetersiz Bakiye" Yenimahallelileri Kahkahaya Boğdu

Ünlü mizah sanatçısı Murat Kürüz'ün yazıp yönettiği "Yetersiz Bakiye" adlı tiyatro oyunu, Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde 50'inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda vatandaşlarla buluştu.



Sevilen oyuncular Hakan Yılmaz, Hande Subaşı, Eylül Öztürk ve Cengiz Şahin'in sahne aldığı iki perdelik komedi oyununu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş izledi.



Gereksiz harcamalar yapan evli çiftin hikayesi



Oyunda sadece tüketen ve tüketmeyi alışkanlık edinmiş insanların asıl değerlerinden nasıl koptuklarını ve gereksiz harcamalar yapan evli çiftin kredi kartı borçlarını ödeyebilmek için evlerinin odasını kiraya vermeleriyle gelişen komik olaylar anlatıldı. İzleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatan oyuncular, yaptıkları esprilerle de sanatseverleri kahkahaya boğdu.



"Türkiye'de ve dünyada tek adam rejimleri acılar getirmiştir"



Oyun sonunda oyunculara çiçek takdim ederek konuşma yapan Başkan Yaşar, "Türkiye'nin yetiştirdiği sanatçıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Tüm salonlarımızda sanatın her dalından sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Yenimahalle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu başkentin ilçesidir. Biz demokrasiyi seviyoruz, özgürlüğü seviyoruz, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını seviyoruz, bunlara hep birlikte sahip çıkacağız. Hangi partiden olursak olalım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA