İki perdelik komedi "Yetersiz Bakiye", 22 Ocak'ta Torium Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.



"Kahkaha fırtınasına hazır mısınız?



Bu tiyatro oyununda acı gerçeklerle bir kez daha yüzleşiyoruz. Günümüzde sadece tüketen ve tüketmeyi alışkanlık edinmiş insanların asıl değerlerinden nasıl koptuklarını anlatan bu öykü bir mizah örneği... Günümüz hastalığı olan sınıf atlama hastalığı ile yüzleşmeye hazır mısınız?



Namus, kutsal aile, kutsal birliktelik, ailenin mahremiyeti, evimiz; canımız, pembe pancurlu yuvamız gibi kavramlar bir anda domino taşı gibi devriliyor. Çünkü bu kavramlar tüketme ve sınıf atlama hastalığına yenik düşüyorlar.



Mizah sanatçısı Murat Kürüz'ün uzun bir aradan sonra yazıp yönettiği, prodüksiyonunu başarılı işlere imza atan Gergedan yapım, Cengiz Şahin ve Oyunadamı'nın üstelendiği oyunda usta ve sevilen sanatçılarımızdan Hakan Yılmaz, Hande Subaşı, Cengiz Şahin, Eylül Öztürk sahne alıyor.



Mizah ile yoğrulmuş bu oyunda tiyatro sanatçıları yüksek tempolu bir oyun sergiliyorlar. Peş peşe gelen espriler ile seyirci gülerken bir anda gerçek bir dram karşısında şaşırıyorlar. Ağlanacak halimize gülmek için bu oyun izlenir.



Seyirciler kendileri ile oyun arasında mutlaka bağlantı kuracaklar. Tüketme hastalığına yakalanan herkes bu oyunda kendinden veya çok yakınında ki bir insandan bir parça bulacak. Cebimizde taşıdığımız, koleksiyonunu bile yaptığımız kredi kartlarının engellenemeyen sömürüsüne tanık olacağız. O avuç içi kadar kart nasıl da koca yaşamların içine sızıyor. Kredi kartı virüsü görmediniz ise bu oyunda göreceksiniz. Çipli canavar nasıl da içimize kaçıyor çok iyi gözlemleyeceksiniz. 16 haneli numarasıyla içimizdeki kart görünümlü şeytan bakın başımıza neler açıyor.



Evrensel bir konuya sahip olan bu oyunda yaşamın içindeki gerçeklerle bir kaz daha yüzleşeceğiz. Murat Kürüz bu oyunda seyirciyi güldürmenin yanı sıra bir özeleştiriye de davet ediyor. 'Bu kadar üretmeden tüketmek, onca kutsal değeri tüketmeye değer mi?' sorusuna cevap arıyor.



Televizyon ekranlarından çok yakından tanıdığımız usta ve ünlü sanatçılar Hakan Yılmaz ve Hande Subaşı ilk kez aynı oyunda sahneyi paylaşırken dört kişilik bu kara komedi oyununda kahkaha ve hüzün birlikte yaşanıyor."