Yeterli Altyapısı Olmayan İş Yürümez"

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde (İAÜ) düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya gelen chooseclick.com'un yöneticisi Dr. Ali Evren Sungur, "Eğer işinizde ilerlemek istiyorsanız sabahlara kadar araştırma yapmanız ve kendinizi geliştirmeniz gerekli." dedi









İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Mezun ve Mensupları Derneği'nin (MEYODER) düzenlediği "Dünyayı Nasıl Değiştirebilirim?" konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılan sosyal arama motoru chooseclick.com'un yöneticisi ve Sungur Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. Ceo'su Dr. Ali Evren Sungur, İAÜ öğrencilerine sosyal arama motoru geliştirme ve yazılım çalışmaları konusunda bilgiler verdi.



chooseclick.com projesine başlarken KOSGEB desteği aldığını vurgulayan Dr. Ali Evren Sungur "Yeni bir proje geliştirirken Türkiye'deki destekleri araştırdık. Projenin mevcut uygulamalardan farkı, arama yapıp arama sonuçlarını depolayabiliyorsunuz. Yani aramalarınızı kişiselleştirebiliyorsunuz. Başkalarının, arama sonuçlarını görebiliyor, takip edebiliyorsunuz. Link ekleyebiliyor, iş profili oluşturup, dosya paylaşabiliyorsunuz. Yüklediğiniz dosyalarınızı, iphone ve tüm mobil cihazlardan görebiliyor, mobil cihazlardan da yüklediğiniz dosyalarınıza her yerden erişebiliyorsunuz." dedi.



"Bir iş için ekip önemlidir"



Ekip çalışmasının önemine dikkat çeken Dr. Sungur şunları söyledi:



"Bir iş yaparken ekip çok önemlidir. Ekibi oluşturacak insanları bulmak önemlidir ve işi büyütmek için ekip gerekir. Ekip bulmak için çevreden başlarsınız. Arkadaşlara sorarsınız. Gönüllüler ve stajyerlerle yazılım yazarsınız. Refarans da önemlidir. Referans, devlette iş bitirmek için gereklidir. Üniversitelerden gelmek isteyenlere kapımız açıktır. Onları çalışmak için bekleriz. Her zaman kendinizi geliştirmeniz gereklidir. Eğer işinizde ilerlemek istiyorsanız sabahlara kadar araştırma yapmalısınız. Yeterli altyapınız yoksa o iş asla yürümez ve verim alamazsınız. Proje istediğiniz gibi gitmezse bir başka planınızın olması gerekir."