Yeteneklerini Keşfettikçe Mutlu Oluyorlar

TURAN KAZAK- OĞUZHAN DEMİRAY - Aksaray'da yaşları 20 ile 30 arasında değişen engelliler, bir atölyede yaptıkları el emeği ürünlerle hem yeteneklerini keşfediyor hem de topluma kazandırılıyor.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna bağlı Gönül Dostları Spor Kulübünde, aralarında zihinsel engelli ve down sendromluların bulunduğu 20 engelli, haftanın 3 günü geldikleri atölyede el becerileriyle çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor.



Atölyede gönüllü öğretmenler ve engelli anneleri eğiticilik yapıyor. Engelliler, haftalık programlar kapsamında Tokat işi taş baskı, halı dokuma, çanta baskısı, el işi takı ve triko gibi ürünleri üretiyor.



Yaptıkları ürünleri sevdiklerine ve ihtiyaç sahiplerine hediye eden engelliler, bu sayede kazandıkları özgüvenle hem hayata daha sıkı bağlanıyor hem de yetenekleriyle bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyor.



"İşin içinde sevgi olunca güzellikler ortaya çıkıyor"



Gönül Dostları Spor Kulübü Başkanı Cem Elibol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyeye bugüne kadar herhangi bir eğitim almayan 18 yaş üstündeki engellilerin geldiğini söyledi.



Atölyeyi 2 yıl önce faaliyete geçirdiklerini ve bu sayede birçok engellinin hayata bağlanmasına vesile olduklarını aktaran Elibol, şöyle devam etti:



"Bizim çocuklarımız geç öğreniyor, güç öğreniyor, öğrendiğinde çabuk unutuyor. Bunun için yaptığımız çalışmaları sürekli tekrar ediyoruz. Atölyemiz haftanın 3 günü hizmet veriyor. Burada yapılan ürünler daha sonra ihtiyaç sahiplerine hediye ediliyor. Bu çocuklarımızın en büyük ihtiyacı bir atölyeydi. Biz de gönüllü annelerimiz ve öğretmenlerimizin katkısıyla bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Umarım hayatta mutlu insanlar olarak yaşamlarını devam ettirirler. Biz bu tür faaliyetlerin ülkenin her tarafına yayılmasını arzu ediyoruz. İşin içinde sevgi olunca güzellikler ortaya çıkıyor."



"Gülmek, eğlenmek bana çok iyi geliyor"



Engellilerden Rabia Oruç ise atölyede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Çok iyi bir arkadaşlık ortamının bulunduğuna değinen Oruç, "Burada çanta baskısı, kolye gibi ürünler yapıyoruz. Yaptığımız ürünleri, daha sonra atölyemize asıyoruz. Sonrasında da sevdiklerimize hediye olarak gönderiyoruz. Arkadaşlarımla burada bulunmak, gülmek, eğlenmek bana çok iyi geliyor." diye konuştu.



Sedat Yıldırım da sürekli evde oturmaktan sıkıldığını belirterek, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Daha önce böyle bir imkanımız yoktu. Evde adeta daralıyorduk, kimse bizi tanımıyordu, biz kimseyi bilmiyorduk. Atölye sayesinde yeniden doğdum." dedi.



"Her gün gelmek istiyorlar"



Eda Akbaş ise engelli annesi olduğunu ve oğlunu atölyeye getirirken buradaki insanlara yardımcı olmak için gönüllü öğreticilik yaptığını anlattı.



Engellilere el becerileri kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Akbaş, şunları kaydetti:



"Buraya gönüllü olarak engelli oğlumla beraber geliyorum. Yaklaşık bir yıldır gönüllü öğreticilik yapıyorum. Buradaki insanların öğrenmek için gidecekleri başka bir yer yok. Buraya gelmemdeki en büyük vesile engelli oğlum oldu. Oğlum ve arkadaşları atölyede çok güzel zaman geçiriyorlar. Öğrencilerimize kişisel el becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. O kadar mutlu oluyorlar ki her gün gelmek istiyorlar. Bu çocuklarla beraber olmak beni de çok mutlu ediyor."