Yeşim Salkım Konseri

YEŞİM SALKIM KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Yeşim Salkım Konseri

YEŞİM SALKIM KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 2367. Sokak Sultangazi

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Kategori : YEŞİM SALKIM KONSERİ

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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