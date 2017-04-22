Yeşim Salkım Konseri
YEŞİM SALKIM KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
YEŞİM SALKIM KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 2367. Sokak Sultangazi
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : YEŞİM SALKIM KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io