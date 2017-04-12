Yeşilyurt, Mimarsinan ve Sakarya Mahalleleri Kentsel Dönüşüme Hazır

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt, Mimarsinan ve Sakarya Mahallelerinde başlatılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulanabilirliği için Şehircilik ve çevre bakanlığına başvurulduğunu söyledi.



Gelişerek ve modern yapıları ile değişime Hazırlar



Melikgazi Belediye Meclis kararı ile Yeşilyurt, Mimarsinan ve Sakarya Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm için karar alındığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç"2015 yılında Melikgazi Belediyesi olarak Küçükali mahallesinde kentsel dönüşüme karar alındı. Daha sonra Kazımkarabekir, Küçükmustafa, Yeniköy, Hürriyet semtleri ile devam etti. Şimdi ise Yeşilyurt, Mimarsinan ve Sakarya için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunuldu. İlgili bakanlığının yazısı ile Kentsel Dönüşüm için Bakanlar Kurulu Kararı alınması ile dönüşüm başlatılacaktır. Başka kurumlarda 2-3 yıl süren bu çalışma Melikgazi belediyemizce 10 ayda gerçekleştiriliyor. Bu da gösteriyor ki biz kentsel dönüşümü ciddiye alıyoruz. Melikgazi Belediye çalışmaları ile ilçenin fiziki yapısı modern, sağlıklı ve alt yapısı ile geliştiği gibi sosyal yaşama katkı sağlamakta ve toplumda birlik ve beraberliği artırmaktadır. Semtler arası hizmet uçurumları kaldırılmıştır" dedi.



Meclis kararı ile yetki verildi



Başkan Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı başında başlatılan Yeşilyurt, Mimarsinan ve Sakarya mahallerindeki KENTSEL DÖNÜŞÜM projenin 2018 yılı sonunda tamamlanacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ