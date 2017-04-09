Yeşilyurt Belediyespor Sezonu İkinci Sırada Tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta sezonun son maçında sahasında 11 Nisan ile karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, rakibini 4-1 mağlup etmesine rağmen, şampiyonluk hedefine ulaşamadı.



Son haftaya lider Şanlıurfa Karaköprü takımının 1 puan gerisinde giren Yeşilyurt Belediyespor, Yeşiltepe Stadı'nda 11 Nisan takımıyla karşılaştı. Yeşilyurt Belediyespor, lider Karaköprü Belediyespor'un bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesi karşısında puan kaybetmesi umuduyla çıktığı müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.



Lider Karaköprü'nün maçı kazanması üzerine Yeşilyurt Belediyespor, şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Malatya temsilcisinin gollerini 35 ve 55'inci dakikalarda Loris Meye, 44'te Özgür, 73'üncü dakikada ise Cuma kaydetti.



56 puanla ikinci sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor'un oyuncu, teknik heyet ve taraftarları büyük üzüntü yaşadı.



İstifalar gelebelir



Büyük üzüntünün yaşandığı Yeşilyurt Belediyespor'da yönetim ve teknik heyette istifaların yaşanabileceği iddia edilirken,, Teknik Direktör İsmail tekin ise şanlıurfa'dan bekledikleri güzel haberin gelmediğini ifade etti. Mücadeleyi sezon sonuna kadar sürdürdüklerini anlatan Tekin, "Son maçımızı yenmek zorundaydık ve kazandık. Tabi kulağımız Şanlıurfa'dan gelecek haberdeydi, ancak oradan kötü haber geldi. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Tabi Yeşilyurt Belediyespor olarak geleceğin çalışması da yapıldı. Fakat ben bu çocukları tebrik ediyorum. İnşallah devam eder. Hayırlısı olsun diyorum" dedi. - MALATYA