Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup'ta hafta sonu Malatya'nın iki temsilcisi İnönü Üniversitesispor ile Yeşilyurt Belediyespor'u karşı karşıya getirecek 15.hafta müsabakası öncesinde iki takımının da hazırlıkları devam ediyor.



Grupta lider Adıyaman 1954 takımının 1 puan farkla gerisinde olan Yeşilyurt Belediyespor, Yeşiltepe 3 Nolu sahada yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam ederken, mavi beyazlılar kazanıp şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.



Teknik Direktör İsmail Tekin yönetiminde yapılan çalışmaya burnu kırılan Harun Aytemur dışındaki bütün futbolcular katılırken, Harun'un İnönü Üniversitesispor'a karşı forma giyemeyeceği ifade edildi.



Antrenman öncesi İHA'ya açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tekin, "Burada ilk yarıda olduğu gibi, yine İnönü Üniversitesispor ile dostane bir maçımız olacak" dedi.



-"Bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda kazanmak için oynayacağız"



Ligin ilk yarısında İnönü Üniversitesispor'a kaybettikleri puanların faturasının kendilerine ağır olduğunu belirten Tekin, "Fikstür gereği bu hafta Malatya'nın iki takımı karşı karşıya gelecek. Biz deplasman takımı durumundayız. Bunun bilincindeyiz. Dostane bir maçımız olacak, ilk yarıda olduğu gibi. Her iki takıma yakışan neyse, o ortaya çıkacaktır umarım. Gerçi ligin ilk yarısındaki maçta kaybettiğimiz puanların faturası bize ağır oldu, bugün liderdik. Sonucunda iki camiada bu maçın sonucunu olgulukla karşıladı. Futbolun en güzel yanı bu. Herhangi bir sıkıntı da yaşanmadı. Tabi çıkacağız, bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda kazanmak için oynayacağız.Haftalar geçtikçe takımdaki futbolcuların her hafta fizik durumları daha da iyiye gidiyor. Bunlar gelecek maçlar içinde bizim adımıza büyük bir avantaj. Bazı arkadaşların fiziksel durumu iyi olmasa da geçen haftaki mücadeleyle umutlandık. Haftalar geçtikçe çok daha iyi bir Yeşilyurt Belediyespor izlenecek, buna inanıyoruz. Sonucunda eğer hedefe varmak istiyorsak kaybetmememiz lazım. Kaybetmemek için oynayacağız, kazanmak için oynayacağız" diye konuştu. - MALATYA