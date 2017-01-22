Yeşilyurt Belediyespor'da Galibiyet Sevinci Sürüyor

Bölgesel Amatö Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un takım kaptanı Cuma Nasır, Şehitkamil Belediyespor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmamız gerekiyordu kazandık" dedi.



Yeşilyurt Belediyespor'un galibiyetiyle sona eren Şehit Kamil Belediyespor maçı sonrası basın mensuplarına konuşan Cuma Nasır, ligdeki yarışın ikinci yarı ile birlikte kızıştığını kaydederek, "Yarışta olabilmemiz için mutlak kazanmamız gerekiyordu. Rakibimiz Şehit Kamil Belediye gurubun güçlü takımlarından birisi. Maç zor oldu ama kazandık. Takım olarak bir gol daha bulsak rahatlayıp belki de goller bulabileceğimiz maçta ikinci golü atamayınca hayli zorlandık. Futbolda bu şekilde maç her zaman olabiliyor. Ama arkadaşlarımla güzel dayanışma içinde, rakibimize gol pozisyonu vermeden kazanmasını bildik. Bu nedenle mutluyuz. Bizi desteklemeye gelen Malatyalılara teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler, onları mahcup etmeyeceğimizi biliyorum. Şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Bu yarışta Malatyalıların desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle tüm maçlarımızda yanımızda görmek istiyoruz" dedi. - MALATYA